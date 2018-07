As mil e uma faces de Rita Lee

Em novo livro, artista reúne imagens marcantes da carreira e as intercala com sua narrativa satírica e, por vezes, surrealista

Escrever histórias, e se aventurar no universo da pintura e dos trabalhos no campo (ela atualmente mora em um sítio, em São Paulo), tem sido o "way of life" de Rita Lee. Longe dos palcos desde 2012, a artista já publicou, nesse tempo, o anárquico "Storynhas" (2013), ilustrado por Laerte; o sincero "Rita Lee - Uma Biografia", em 2016; e o lúdico "Dropz", no ano passado. Em "FavoRita", já à venda, a artista paulistana faz uma leitura visual de momentos que considera importantes na sua carreira.



Por meio de imagens de turnês consagradas e ensaios recentes, feitos especialmente para o livro pelas mãos de Guilherme Samora, Rita Lee faz uma curadoria imparcial de sua trajetória.

Talvez por conta disso, nada consta de sua época "mutante".



Em uma das fotografias atuais, porém, Rita veste a mesma roupa que usou na capa do álbum "Rita Lee", de 1980.

Entre as imagens, a cantora usa, com cautela, seus recursos narrativos inconfundíveis para guiar o leitor ao longo do álbum fotográfico. No capítulo "Jabuti", por exemplo, a artista complementa as imagens com relatos irónicos sobre as mulheres de sua vida: as suas parentes e vizinhas.



Por outro lado, em "Dossiê Rita Perigosa", ela reúne relatos sobre a censura enfrentada em tempos de ditadura no país. Entre imagens de letras de músicas censuradas e documentos que serviram para proibir a veiculação das canções naquele período, diz que não sabe se ri ou se chora ao ver as pessoas pedindo a volta dos militares no comando do Brasil.



A obra chega às lojas em comemoração aos 70 anos da artista, que define sua rotina atual como a de uma "velhinha fofa".



Mas mesmo longe dos palcos Rita Lee mostra que não perdeu a forma ao se expressar de maneira irreverente, satírica e, por vezes, surrealista.



FavoRita

Globo Livros

208 págs

R$ 79,90