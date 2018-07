As dores e as delícias de ser Ingmar Bergman

Estreia nesta quinta-feira (19), 'Bergman - 100 Anos', documentário que expõe vida e obra do cineasta sueco

Jane Magnusson, jornalista sueca crítica de artes e entretenimento que se lançou com sucesso como roteirista de cinema – escreveu a comédia de sucesso "The Swimsuit Issue" (2008), um misto de "Ou Tudo Ou Nada" (Peter Cattaneo, 1997) com "Escorregando para a Glória" (Josh Gordon, 2007), de acordo com o "The New York Times" – começou sua jornada bergmaniana com o documentário "Invadindo Bergman" de 2013, em que expoentes do cinema como Wes Anderson, Claire Denis, Michael Haneke, Martin Scorsese e Zhang Yimou avaliavam a obra do cineasta.



Agora Magnusson está de volta com "Bergman – 100 Anos" que vê uma diretora bem preparada conduzindo seu tema com extrema segurança e competência num esquadrinhamento contundente do homem objeto de sua tese. Sua pesquisa minuciosa resulta em um filme extraordinário, perspicaz e, de certo modo, reverente, apesar de crítico. E consegue capturar seu personagem sob todas as perspectivas: o Bergman sensível e irritadiço, efusivo e demoníaco, tirano, às vezes, e celebridade midiática genial.



A ideia de Magnusson de concentrar-se no ano de 1957 é esplêndida. Neste ano em particular, Bergman realiza o que para outros diretores seria impossível: estreia "O Sétimo Selo", escreve e filma "Morangos Silvestres" e "No Limiar da Vida", produz dois espetáculos teatrais, incluindo uma versão de cinco horas de "Peer Gynt", e realiza duas peças para o rádio e uma produção para a TV. Nesse período, mais ou menos simultaneamente, ele ainda se relaciona com três mulheres e já tem seis filhos (ou serão cinco? Ele não parece muito seguro quanto a esse número).



No filme, há cerca de 40 pessoas entrevistadas, a maioria das quais cruzou com Bergman durante sua trajetória, no trabalho ou de alguma outra forma. Um grupo de alto nível, composto por nomes como Gunnel Lindblom, Liv Ullmann, Elliott Gould, Dick Cavett, Roy Andersson e muitos outros que, a despeito de aparecerem na tela por apenas alguns segundos, dão valiosa contribuição para a construção do documentário.



A diretora extrai excelente material de seu processo. Ela visita um território delicado, observando a ingênua admiração de Bergman pela Alemanha nazista durante seus anos mais jovens, e ainda obtém um testemunho claro de suas habilidades totalitárias quando se trata de fazer, ou às vezes, destruir uma carreira.



A entrevista desenterrada com o irmão mais velho, Dag, filmada em 1977 e destinada à TV, mas que não foi ao ar porque Bergman não permitiu, traz algumas revelações: Dag redefine algumas passagens e memórias com franqueza genuína – em primeiro lugar e, principalmente, que foi ele, não Ingmar, quem recebeu todas as surras e castigos do pai severo, uma sina que Ingmar reivindicou para si repetidas vezes em filmes e biografias como no aclamado "Lanterna Mágica" – livro autobiográfico lançado em 1987 cujos níveis de verdade devem ser vistos com certo ceticismo, deduz o filme.



Apesar da conclusão um tanto sentimental, onde alguns dos astros internacionais mencionados não poupam elogios respeitosos, "Bergman – 100 Anos" é um relato nítido e sóbrio, dando ao cineasta praticamente o que ele merece em uma mistura escolhida a dedo de crédito e descrédito.