As comédias românticas da Netflix e as mensagens que elas passam

Outra sacada boa do filme é que não cai na mesmice de melhores amigos que descobrem que se amam e vivem felizes para sempre. Os dois entram em conflito, e a produção se desenrola mostrando os lados mais sensíveis de cada um, até que eventualmente, eles se resolvem.



É claro que o longa tem alguns problemas; um deles é o machismo. Logo no começo da trama, Elle é obrigada a ir para a escola com uma minissaia depois de suas calças rasgarem; chegando lá, um dos garotos mais populares do ensino médio a apalpa no meio do estacionamento. Ela, a vítima, também é punida pelo diretor por quebrar o código de vestimenta do colégio, e Lee insinua que a saia de Elle pedia para que isso tudo acontecesse.



Porém, Elle é dona de si. Noah é o típico "galã bad boy": o pegador da turma e o briguento. Tudo pra ele é motivo para briga, além de ser possessivo com Elle. Mas ela não deixa barato, e deixa claro em muitos momentos que ela não se anula por causa de Flynn. Principalmente, quando escolhe não ficar com ele mesmo estando apaixonada por conta da amizade com Lee (Spoiler: no fim do filme, Noah vai estudar em Harvard, do outro lado do país – e Elle é super realista em relação a isso: não faz nenhuma loucura de largar tudo e ir atrás do namorado, nem morre por conta da separação. Isso mostra que diferente da maioria dos filmes sobre amor, a mulher não precisa se anular por causa de um romance, e que a vida segue além da relação).



Assim como "A Barraca do Beijo", "O "Plano Imperfeito" também tem a mesma pegada de trabalhar mais com os sentimentos dos personagens do que com o romance em si. O filme conta a história de Harper (Zoey Deutsch) e Charlie (Glen Powell). Ambos são assistentes de duas pessoas muito poderosas e workaholics. Como as longas jornadas de trabalho têm atrapalhado a vida social de ambos, eles decidem tentar fazer com que seus chefes se conheçam e se interessem um pelo outro, para que eles consigam momentos de paz enquanto os chefes se divertem juntos.



Mesmo com alguns momentos fofos entre os protagonistas, o longa foca principalmente no conflito moral entre os dois, essencialmente quando precisam decidir se contam ou não o plano para seus chefes. A paixão de ambos se desenvolve de umamaneiramuito sútil.



Chega uma hora do filme que é quase impossível dizer se eles realmente vão ficar juntos, já que Charlie namora e Harper se envolve com um homem que conhece via aplicativos de namoro.



A questão da não-anulação da protagonista mulher também está presente no filme. "Plano Imperfeito" sai da quase regra de que, para viver um grande amor, uma mulher não pode ser bem-sucedida no emprego. Afinal, é comum que, em algumas comédias românticas, em nome de viver um grande amor, uma mulher largue o emprego para ir atrás de alguém, ou coisas do tipo.



Outro exemplo, também da Netflix, é "Ibiza" (2018). O longa conta a história de três amigas que vão passar um fim de semana em Ibiza, e Harper (Gillian Jacobs) acaba se envolvendo com um DJ internacional muito famoso; no fim da história, ao invés de ir com tudo pago encontrá-lo no Japão, ela coloca sua carreira em primeiro lugar e fica em Nova York, para criar sua própria empresa, e ainda diz que Leo West (Richard Madden) é que deve ir atrás dela.



O que une ambas as produções é o momento de conflito, que é comum em quase todas as comédias românticas. O que as difere dos demais filmes do gênero é que as situações parecem mais reais, e menos fantasiosas, um amor mais real. O que é ótimo, já que as mulheres foram ensinadas que o amor bom é aquele impossível, o de contos de fadas, e a realidade é que não é bem assim. O amor bom é o amor possível, e que não obrigue nem a mulher, nem o homem, a se anularem e se submeterem a viver apenas do romance.

Nos últimos meses, a plataforma brasileira da Netflix tem estreado algumas comédias românticas originais, como "A Barraca do Beijo", "Plano Imperfeito" e "Ibiza", todas lançadas em 2018. Apesar das histórias diferentes, os filmes têm algo em comum: nenhum deles é focado no amor entre os protagonistas, mesmo que eles falem sobre romance. Um dos maiores exemplos dessa nova leva de longas é "A Barraca do Beijo", um dos lançamentos mais recentes da plataforma.O filme conta a história de Elle Evans (Joey King), que é melhor amiga de Lee Flynn, irmão mais novo de Noah Flynn (Jacob Elordi), o aluno mais popular da escola, conhecido popularmente como Flynn. Elle sempre teve uma "quedinha" por Noah, mas em respeito ao melhor amigo, nunca se deixou levar pelos sentimentos, até que um dia, em uma barraca do beijo, fica com Flynn, sem saber que é ele.Flynn e Elle acabam se apaixonando. Ele é o primeiro homem que ela beija, e com ele tem sua primeira relação sexual. As duas situações poderiam ter bem mais relevância no filme – a perda da virgindidade poderia ser um tabu, mas não é (e nem deveria ser). Na verdade, o que o longa aborda é a amizade de Lee e Elle. Quando crianças, os dois criaram algumas regras de convivência que deveriam seguir durante toda a vida, e uma delas é que é proibido se apaixonar pelos parentes um do outro. Tendo isso em vista, Elle leva um relacionamento escondido com Noah, até que inevitavelmente Lee descobre e ela precisa fazer de tudo para que a amizade deles não acabe.