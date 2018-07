Arlindo Cruz recebe alta e celebra a vitória do Brasil em casa

Nesta segunda-feira (2), o sambista Arlindo Cruz recebeu alta do hospital e torceu pelo Brasil no jogo contra o México em casa, com a família. O músico estava internado desde março, quando sofreu um acidente vascular cerebral.Apesar da alta, Arlindo Cruz está se tratando em casa, com uma equipe de enfermeiros. Nos últimos meses, o sambista estava internado no Hospital Placi, em Botafogo, dando continuidade ao tratamento de reabilitação motora.