Ariana Grande mostra clipe de 'No Tears Left To Cry'

Max Martin, Savan Kotecha and Pharrell Williams. Segundo a cantora de 24 anos, esse é um trabalho mais pessoal e que foi inspirado nos últimos eventos da sua vida, incluindo o ataque em Manchester, que deixou 23 vítimas e reuniu artistas como Justin Bieber, The Black Eyed Peas, Coldplay, Miley Cyrus, Niall Horan, Little Mix, Katy Perry, Take That, Imogen Heap, Pharrell Williams, Robbie Williams, Victoria Monét, Marcus Mumford e Liam Gallagher para shows beneficentes.





A cantora Ariana Grande liberou o primeiro single após o ataque terrorista que aconteceu no seu show em Manchester, em maio do ano passado. A letra e o clipe de "No Tears Left To Cry", música que estará no seu próximo álbum, falam sobre o ocorrido.O seu novo projeto, que chega as plataformas de streaming no dia 27 de abril, terá participações de