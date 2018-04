Aretuza Lovi lança clipe ao lado de Solange Almeida

Depois de "Joga Bunda", drag brasiliense lançou mais uma música que estará no seu álbum de estreia

Depois de emplacar os hits "Catuaba", "Vagabundo" e ''Joga Bunda", Aretuza Lovi acaba de lançar mais um clipe de uma das canções que irão compor seu novo álbum. Intitulada de "Arrependida", a canção mescla batidas de forró com pop e conta com a participação da cantora Solange Alemeida.



A música faz parte de seu álbum de estreia, "Mercadinho", que "chegará em breve nas plataformas digitais", de acordo com a assessoria de imprensa da cantora.



Nascida e criada em Brasília, Aretuza Lovi ganhou o cenário musical nos últimos tempos e é da mesma onda de drags que vem ganhando visibilidade como cantoras. Ao lado de Pabllo Vittar, Glória Groove, Lia Clark, ela transforma o cenário pop da música brasileira.