Arctic Monkeys lança sexto álbum

"Tranquility Base Hotel & Casino" está disponível nas principais plataformas de streaming e para compra física e digital.

Após cinco anos desde o lançamento e sucesso de AM, a banda lançou no início da madrugada desta sexta-feira (11) seu sexto álbum entitulado "Tranquility Base Hotel & Casino", com o estilo distinto das demais produções do grupo.O disco foi produzido em Los Angeles pelo músico inglês James Ford em conjunto com o vocalista Alex Turner, que além de ter composto as 11 músicas inéditas, também tem créditos pela arte da capa.Em entrevista para a revista "Entertainment Weekly", Turner explica sobre o processo criativo do álbum, que originou um estilo diferente do que os fãs estão acostumados: "Eu ganhei um piano no meu aniversário de 30 anos. Estar sentado no piano me ajudou a inventar um ângulo diferente para escrever, não só na música mas nas letras, se é que isso faz sentido!", declarou o vocalista.