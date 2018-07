Arctic Monkeys e Noel Gallagher concorrem ao Mercury Prize

Noel Gallagher, Arctic Monkeys, Florence and the Machine e Lily Allen figuram na lista de indicados ao prestigioso Mercury Prize, ao lado de novos talentos, como Jorja Smith e King Krule.

Criado em 1992, o Mercury Prize premia o melhor álbum de um artista britânico ou irlandês. Os vencedores anteriores incluem PJ Harvey, Alt-J, Portishead, Arctic Monkeys e Franz Ferdinand.

Noel Gallagher, ex-guitarrista e compositor do Oasis, uma das principais bandas do Britpop dos anos 1990, é indicado por seu terceiro álbum "Who Built the Moon?" com seu grupo "Noel Gallagher's High Flying Birds".

O Arctic Monkeys disputa com "Tranquility Base Hotel & Casino", aclamado pela crítica por seu aspecto inovador, e Florence and the Machine, com "High as Hope", quarto álbum do grupo de Florence Welch.

Quatro anos após o lançamento de "Sheezus", que recebeu críticas mistas, Lily Allen também está na disputa com "No Shame".

Entre os 12 artistas indicados há muitas esperanças da cena britânica: a revelação soul Jorja Smith, com seu primeiro álbum "Lost & Found", e o cantor King Krule, por "The Ooz", álbum que combina muitas influências do punk, rock e hip-hop.

O jazz também está representado com Sons Of Kemet e seu álbum "Your Queen Is A Reptile". Finalmente, Richard Russell, proprietário do selo XL Recordings, disputa com o eclético "Everything Is Recorded".

"Este ano, o Mercury Prize celebra os álbuns dos músicos em todas as etapas de suas carreiras", dizem os 12 "juízes" da premiação, personalidades da mídia e da música.

No ano passado, o prêmio foi para Sampha, sensação do soul britânico.

O Mercury Prize será entregue em 20 de setembro, em uma cerimônia em Londres.