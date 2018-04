Arábia Saudita testa suas primeiras salas com 'Pantera Negra'

Filme foi exibido nesta quarta, com a presença de profissionais da indústria, antes da abertura ao público, no próximo mês

"Pantera Negra" serviu como teste para avaliar os cinemas da Arábia Saudita. O filme foi exibido nesta quarta, com a presença de profissionais da indústria, antes da abertura das salas ao público, que acontece no próximo mês. As informações são da agência France Presse.



A proibição, que acabou no mês passado, já durava 35 anos e integra uma série de reformas iniciadas pelo príncipe herdeiro, Mohamed bin Salman. Os meios religiosos conservadores continuam contra.



A rede americana AMC Entertainment obteve a primeira licença para explorar as salas.



"Bem-vindos à era dos filmes que podem ser vistos pelos saudista e não no Barein, em Dubai ou em Londres, mas dentro do Reino", disse o diretor-geral da AMC, Adam Aron, que assistiu à projeção.



Aron destacou que "Pantera Negra" é a "história de um (jovem) rei que transforma uma nação". "Isto pode parecer familiar a alguns de vocês", disse em referência a Mohamed bin Salman.