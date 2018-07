'Aquaman' ganha primeiro poster

Primeiro poster de 'Aquaman' Foto: Divulgação

Foi divulgado nesta segunda-feira (16), o primeiro pôster de "Aquaman". O filme da DC Comics, que tem Jason Momoa como o protagonista, chega em 13 de dezembro no Brasil.Segundo James Wan, que assina a direção do filme, o trailer chega neste final de semana. Lembrando que o longa terá um painel especial na Comic Con San Diego, que acontece de 19 a 22 de julho.A produção faz parte do mesmo universo cinematográfico do que "Liga da Justiça", "Mulher-Maravilha" e "Batman Vs. Superman".