Após escândalo, Nobel de Literatura não será entregue esse ano

A decisão foi tomada pela Academia Sueca depois que 18 mulheres acusaram o fotografo Jean-Claude Arnault de abuso sexual

A Academia Sueca anunciou nesta sexta-feira (4), que o Prêmio Nobel de literatura 2018 não irá ser entregue esse ano. A decisão aconteceu após o escândalo envolvendo o fotografo Jean-Claude Arnault, que foi acusado de abuso sexual por 18 mulheres. "O Prêmio Nobel 2018 de Literatura será designado e anunciado ao mesmo tempo que o premiado de 2019", anunciou a instituição em comunicado.

Essa é a oitava vez que o prêmio é suspenso. Fundada em 1786, as outras foram nos anos 1915, 1919, 1925, 1926, 1927, 1936 e 1949. "Em cinco dessas ocasiões, o prêmio foi adiado e entregue ao mesmo tempo que o prêmio do ano seguinte", disse a Academia.

"Os membros ativos da Academia Sueca estão, é claro, plenamente conscientes de que a atual crise de confiança representa um importante desafio em longo prazo e requer um trabalho sólido de reforma", afirmou o presidente Anders Olsson, que é citado no comunicado.

"Acreditamos que seja necessário destinar tempo para recuperar a confiança pública na Academia antes que se possa anunciar o próximo ganhador", completa.

Polêmica

A Academia está com uma crise interna enorme desde novembro, quando, o jornal sueco Dagens Nyheter publicou testemunhos de 18 mulheres que foram violentas, agredidas sexualmente ou asseadiadas por Jean-Claude Arnault,um fotografo influente na cena cultural sueca.



Arnault, marido francês da poetisa e membro da Academia Katarina Frostenson, negou as acusações.



Após o escândalo, a instituição sofre com a discórdia entre os 18 membros sobre como reagir, e semana passada seis deles decidiram renunciar, incluindo a secretária permanente Sara Danius.

Segundo o estatuto da Academia, pelo menos 12 membros ativos (do total de 18) são necessários para eleger um novo membro.

A Academia rompeu qualquer vínculo com Arnault no final do ano passado. O centro cultural Forum, conhecido por grande parte da intelectualidade de Estocolmo, também fechou suas portas após o episódio.



Parte da investigação iniciada contra Arnault foi arquivada. Segundo o Ministério Público, não existem provas o suficiente para condenar o fotografo, que é acusado de ter cometido estupro e outras agressões sexuais em 2013 e 2015. A Academia também é alvo de uma investigação financeira sobre a entrega de generosos subsídios ao centro Forum, do qual Arnault e sua mulher eram coproprietários.

Caso Salman Rushdie

Na última vez em que o prêmio foi adiado, em 1949, a Academia alegou que "nenhuma das candidaturas respondia aos critérios enunciados em seu testamento por Alfred Nobel". Um ano depois, o escritor americano William Faulkner foi premiado para 1949.

Segundo o estatuto da instituição, o prêmio pode ser reservado até o ano seguinte.



Em entrevista com a AFP, a crítica literária Maria Schottenius (do jornal Dagens Nyheter) diz que a decisão foi "sábia", e que ela permitirá que evitar "cadeiras vazias" e que a instituição "volte mais forte" no ano seguinte.



Já o rei da Suécia, Carlos XVI Gustavo, anunciou nesta quarta-feira (2), uma modificação do estatuto: seus membros, eleitos de forma vitalícia, poderão renunciar e serem substituídos em vida. A nova medida não tem efeito retroativo.



As últimas renúncias na Academia aconteceram em 1989, quando três membros decidiram deixar sua cadeira, porque o instituto não apoiou publicamente o britânico Salman Rushdie, que foi condenado à morte por seus "versos satânicos". Foi apenas 27 anos depois que resolveram apoiar Rushdie.