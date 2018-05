Após comentários racistas, Roseanne Barr perde programa

Após comentários racistas no seu twitter oficial, Roseanne Barr teve sua série cancelada pela emissora ABC nesta terça-feira (29). No tuíte, que teve uma avalanche de críticas, Barr disse que Valerie Jarrett, ex-conselheira de Barack Obama, vinha do "planeta dos macacos".



"A irmandade muçulmana e o planeta dos macacos tiveram um bebê = vj", postou com as iniciais da líder civil.



Após o cancelamento da série, que voltou após 21 anos fora do ar e teve uma ótima audiência nos Estados Unidos, o presidente da ABC Channing Dungey se pronunciou e chamou os comentários de "abominável, repugnante e inconsistente" com os valores do canal. "Por isso decidimos cancelar seu programa", disse.





Barr pediu desculpas pelo o que considerou uma "piada ruim". "Me desculpo com Valerie Jarret e com todos os americanos. Sinto muito ter feito essa piada sobre a sua visão política e sua aparência. Deveria ser mais consciente. Me desculpem, minha piada foi de mau gosto. Ofereço minhas desculpas. Agora deixo o Twitter".

Já Jarrett, disse ao canal MSNBC que espera que a situação sirva como um "momento de aprendizagem". "Estou bem, mas me preocupo com as pessoas que não têm um círculo de amigos e seguidores que saiam em sua defesa".



Presidente

Donald Trump se pronunciou nesta quarta-feira (30) sobre os comentários, mas não para para condená-lo, e sim para atacar a rede ABC e se queixar de que ninguém lhe pediu desculpas pelos "comentários horríveis" sobre ele.



"Bob Iger, da ABC, ligou para Valerie Jarrett para avisar que 'a ABC não tolera comentários como os feitos por Roseanne Barr'", escreveu o presidente dos Estados Unidos. "Caramba, ele nunca ligou para o presidente Donald J. Trump para pedir desculpas pelas declarações HORRÍVEIS feitas sobre mim na ABC. Talvez eu não tenha recebido a ligação?", disse no twitter.