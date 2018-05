Após cancelamento, ‘The Expanse’ é salva pela Amazon

Após ser cancelada por sua emissora original Syfy, a série de ficção científica "The Expanse" foi salva pela plataforma de streaming da Amazon e vai ter uma quarta temporada.Ainda não existe previsão de estreia para a nova etapa. Aqui no Brasil, a produção era exibida pela Netflix. Com o novo acordo, isso deve mudar e a Amazon Prime deve ser a nova casa da série no país.A série, que é baseada na saga de livros de James S. A. Corey começando por "Leviatã Desperta", acompanha a humanidade no espaço, 200 anos no futuro.