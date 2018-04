'Aos Teus Olhos' propõe debate sobre tribunal das redes sociais

Trabalhando com um roteiro inteligente de Lucas Paraizo, a diretora cria uma história envolvente que lida com assuntos desafiadores, capturando rapidamente como o cenário se desenvolve para esse personagem em até 24 horas após a acusação. É um filme com uma tensão palpável que definitivamente fala sobre a rapidez com que julgamos os outros e as infelizes repercussões que se seguem imediatamente a isso.



Em entrevista coletiva, Jabor falou sobre a importância do debate e da reflexão.

"Lançamos o filme numa época em que a temática dele está muito em discussão, e isso é bastante interessante. Apesar de vivermos em tempos difíceis, a gente tem que discutir esses assuntos. Como um indivíduo, dentro da sua casa, tem a capacidade de julgar, condenar e destruir a imagem de outra pessoa tão rapidamente?".



Diretora e roteirista optaram por deixar a dúvida na cabeça do público: Rubens é culpado ou inocente? "Quando contamos uma história, é preciso tomar decisões e ter alguns pontos de vista, mas nesse caso decidimos jogar essa pergunta para o espectador. Não estamos julgando, apenas expondo fatos e deixando o veredito nas mãos de quem for assistir ao filme", explica Lucas Paraizo.



Essa incerteza ganha força na performance de Daniel de Oliveira. Em público, ele é agradável, popular e uma presença bem-vinda para as crianças e pré-adolescentes que ele ensina e treina. Prático e prestativo, é bem visto pelos pais de seus alunos. Quando as crianças se vão, o seu lado obsceno e grosseiro vem à tona entre os colegas de trabalho. Embora ele tenha uma relação estável com Sofia (Luisa Arraes), está sempre observando garotas menores de idade nas redes sociais. Essa dicotomia de comportamento levanta a questão de quem é o verdadeiro Rubens.



A fotografia de Azul Serra ("Por Trás do Céu") corrobora o paradoxo destacando os tons de cinza e azul que habitam uma piscina usando uma paleta suave nos momentos mais leves do filme – quando ela transborda de crianças e alegria – e escurecendo o ambiente durante os momentos indigestos de auto-reflexão do protagonista.



"Aos Teus Olhos" acerta em mostrar como usamos errado as redes sociais – que deveria ser um espaço para compartilhamento e troca, mas que transformamos em um campo de batalha – e como aceitamos histericamente imagens e enunciados prontos, sem gastar um tempo mais do que obrigatório com análise e ponderação.

Está na Constituição brasileira e na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão o princípio de que todo acusado é considerado inocente até que sua culpa tenha sido provada de acordo com a lei. No filme "Aos Teus Olhos", da cineasta Carolina Jabor, que estreia amanhã nos cinemas, o acusado é Rubens (em meticulosa e intuitiva atuação de Daniel de Oliveira), instrutor de natação simpático e amistoso que subitamente se vê envolvido em uma acusação que se transforma em boca-a-boca irreversível e ameaça tirar seu emprego e destruir sua reputação.Tudo acontece quando um garoto de 8 anos (Luiz Felipe Mello) compartilha com a mãe (Stella Rabello) que ele recebeu um gesto de afeto desconfortável de seu professor durante a aula de natação. Insatisfeita com a forma como o pai (Marco Ricca) trata o assunto alegado, ela leva o fato a outros pais e mães de alunos via Whatsapp e depois através do Facebook.Com uma pausa preocupante, a supervisora de Rubens, Ana (Malu Galli), tenta entender os dois lados antes que seja necessário envolver as autoridades. Mas qualquer meio calmo de acordo ou deliberação é destruído quando a mãe detona a bomba nas redes sociais.