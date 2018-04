Ao lado de Jason Derulo, Maluma lança música para a Copa do Mundo

Intitulada de 'Colors' a dupla lançou nesta sexta-feira o clipe da canção feita especialmente para o evento

O cantor colombiano Maluma lançou nesta sexta-feira (13), o clipe da canção "Colors" que será sua aposta para ser o hit da Copa Do Mundo da Rússia em 2018. Ao lado de Jason Derulo, a composição foi feita especialmente para o mundial.



No vídeo, Maluma surge, dizendo que quando criança sonhava em ser um jogador de futebol. "Em muitas partes do mundo, isso é mais que um esporte. É um estilo de vida", conclui ele, chutando uma bola em direção ao gol. O clipe segue com Derulo dançando ao lado de garotas uniformizadas e crianças entrando em campo. Vejam só: