Ao 30 anos, 'Vale Tudo' volta à TV

Novela de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères exibida pela Globo, "Vale Tudo", de 1988, se tornou um clássico da TV brasileira. Aos 30 anos, o folhetim volta a ser exibido a partir do dia 18 de junho, às 15h30, no canal pago Viva.A história foi estrelada por Regina Duarte e Glória Pires, que viveram, respectivamente, Raquel e Maria de Fátima, mãe e filha de comportamentos bem diferentes e que não se davam bem.Na época, a novela parou o país com a emblemática cena do assassinato da vilã, Odete Roitman, vivida por Beatriz Segall.