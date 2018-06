Anthony Bourdain morre aos 61 anos

A causa da morte foi suicídio; O chef de cozinha e apresentador ficou conhecido pelo programa 'Parts Unknown'

Anthony Bourdain, que ficou conhecido como chef e personalidade da televisão, morreu aos 61 anos na França nesta sexta-feira (8). Bourdain apresentava o programa popular "Parts Unknown" e estava no país para gravar mais um episódio.



A emissora CNN, responsável pela série, confirmou a notícia. "É com grande tristeza que confirmamos a morte do nosso amigo e colega Anthony Bourdain. O seu amor e grandes aventuras, novas amizades, boa comida e bebida e as histórias incríveis fizeram dele um ótimo contador de histórias. Seus talentos nunca deixaram de nos impressionar e iremos sentir muito a sua falta", disse em comunicado oficial.



O chef ficou conhecido após lançar livros e artigos sobre comida, que abriram as portas para ele estrelar programas como "Anthony Bourdain: No Reservations", que ganhou 2 prêmios no Emmy Awards. O apresentador trabalhava na CNN desde 2011 e "Parts Unknown", vencedora de 5 Emmys, estava chegando na 11ª temporada.



Quem achou Bourdain morto no seu quarto de hotel foi seu amigo e chef Eric Ripert. Sua morte acontece dias após a estilista Kate Space foi encontrada morta em um aparente suicídio.