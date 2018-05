Assim como fizeram com "Rogue One" e com milhares de outros personagens inseridos no universo de Star Wars, a Disney vai lançar livros e HQs que complementam a história de Han Solo e os coadjuvantes, em "Solo – Uma História Star Wars". O material extra nesse caso é essencial: o spin-off, que chega aos cinemas em 24 de maio, passou por diversos problemas e inclusive, os diretores Christopher Miller e Phil Lord acabaram demitidos.



Então, a Disney achou uma visão mais neutra para o filme de Han Solo e Ron Howard assumiu. Mesmo assim, isso não foi o suficiente para acabar com o falatório sobre a atuação de Alden Ehrenreich como Han. Segundo os sites da imprensa americana, fontes próximas da gravação afirmaram que o ator simplesmente não sabe ator. No elenco, também estão Emilia Clarke como Q’ira; Phoebe Waller-Brige como a androide L3-37; e Donald Glover como Lando Calrissian. Chewbacca também volta. Nesta lista, separamos alguns livros que vão chegar as prateleiras em breve e servem para aprofundar os personagens e explicar as lacunas deixadas pelo tempo.