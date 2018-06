'Anne With an E' volta para segunda temporada em julho

Além da data de estreia a Netflix também liberou o primeiro trailer

A série "Anne With an E", baseada no romance de Lucy Maud Montgomery "Anne of Green Gables", volta para segunda temporada 6 de julho na Netflix. Junto com a data de estreia a plataforma de streaming liberou também o trailer oficial.



O seriado é produzido pela CBC em parceria com a Netflix e acompanha a história da órfã Anne (Amybeth McNulty), uma menina extremamente otimista que vai morar com a família dos Cuthberts na Inglaterra. Por causa do seu jeito peculiar, Anne acaba sofrendo para se adaptar na vida pacata do interior.



A primeira temporada já está disponível na Netflix.