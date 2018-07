'Anne With an E' volta ainda mais fantástica e otimista na 2ª temporada

Você com certeza já ouviu falar do romance de Eleanor H. Porter, "Pollyanna", publicado pela primeira vez em 1913, que passa por gerações e já ganhou diversas versões aos longos dos anos. Na trama, vemos a protagonista que leva o nome do título, uma menina de 11 anos, órfã e que continua a ser jogada em situações horríveis, que nem mesmo a pior pessoa do mundo merece passar. Mesmo assim, ela brinca de algo chamado o "Jogo do Contente", onde tenta extrair sempre algo positivo e bom de uma péssima situação. Então, quando "Anne With an E", que já tem duas temporadas disponíveis na Netflix, estreou as comparações foram inevitáveis.

Anne (Amybeth McNulty) também é órfã e uma otimista incorrigível. Apesar de ter passado por famílias horríveis e ter sofrido bullying no orfanato, ela achou força nos livros e nas palavras, se apaixonando pela literatura e dando cada vez mais espaço para sua imaginação – aspecto que não falta. Tudo com que ela sonha é com um vestido de manga bufante. Mas ao contrário de Pollyanna, a protagonista aqui é outra espécie de otimista. A primeira é empurrada pelas circunstâncias e tenta desesperadamente se apegar a algo de bom para não cair no desespero. Anne também tem essas qualidades, mas sabe se impor e posicionar na hora que precisa. Ela é uma menina do século 19 que está (muito) a frente de seu tempo.

Na primeira temporada, Anne é adotada por dois irmãos que moram na área rural do Canadá, mais especificamente em Avonlea. Assim como a protagonista, Matthew (R.H. Thomson) e Marilla (Geraldine James) tiveram um passado complicado, o que resultou em péssimas habilidades de comunicação entre eles. Quando Anne chega, as coisas começam a mudar. Essa menina de apenas 14 anos, começa a abrir a mente deles para novas possibilidades e jeitos de se viver, enquanto eles dão o que sempre faltou na vida dela: figuras paternais e o que amor que vem com o pacote. A relação entre os três ainda é, de longe, a melhor coisa da série na segunda temporada.