Anitta relança 'Show das Poderosas' com Gloria Groove

Nesta terça-feira (19), Anitta e Gloria Groove anunciaram em seus perfis no Instagram uma nova versão de "Show das Poderosas". A data de lançamento do dueto ainda não foi confirmada, mas a previsão é que saia até o fim deste mês de junho.A parceria faz parte do projeto Warner Pride, da gravadora Warner, que celebra o mês do orgulho LGBT em todo o mundo.