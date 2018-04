Anitta lidera indicações ao 'MTV MIAW'

O MTV Millennial Awards ganha uma versão brasileira e Anitta está em 9 das 28 categorias

O MTV Millennial Awards ganha uma versão brasileira e Anitta está em 9 das 28 categorias. A cantora concorre em categorias como artista musical, hino do ano, feat do ano, clipe do ano e hit internacional. O gênero musical K-pop também marca presença com bandas como BTS.



Confira a lista de indicados:





Explosão K-Pop

BTS

Super Junior

EXO

Girls Generation

Big Bang





Artista Musical

Alok

Anavitória

Anitta

IZA

MC Kevinho

Ludmilla

Nego do Borel

Pabllo Vittar

Hino do Ano

Anitta – Vai Malandra (feat. MC Zaac, Maejor, Tropkillaz e Yuri Martins)

Jojo Maronttinni – Que Tiro Foi Esse?

IZA – Pesadão (feat. Marcelo Falcão)

MC Kevinho – Rabiola

Nego do Borel e Luan Santana – Contatinho

1Kilo – Deixe-me Ir (feat. Baviera, Knust e Pablo Martins)

Clipe do Ano

Anitta – Vai Malandra (feat. MC Zaac, Maejor, Tropkillaz e Yuri Martins)

Alok e Mathieu Koss – Big Jet Plane

Johnny Hooker – Flutua (feat. Liniker)

Tropkillaz e Aloe Blacc – Milk & Honey

Projota – Amadmol

Hit Internacional

Taylor Swift – Look What You Made Me Do

Drake – God’s Plan

Camila Cabello – Havana (feat. Young Thug)

J Balvin, Jeon e Anitta – Machika

Bruno Mars – Finesse (feat. Cardi B)

Dua LIpa – New Rules

Selena Gomez – Bad Liar

DJ Khaled – Wild Thoughts (feat. Rihanna e Bryson Tiller)

Beat BR

Class A – Nós Dois

Emicida – Pantera Negra

Haikass – Uma Noite a Toa (feat. 1Kilo)

Hungria – Coração de Aço

Karol Conka – LaLá

Projota – Amadmol

Rico Dalasan – Fogo em Mim (feat. Mahal Pita)





Feat do Ano Anitta e J Balvin – Downtown Maluma e Nego do Borel – Corazón Aretuza Lovi, Pabllo Vittar e Gloria Groove – Joga Bunda Kevinho & Simone e Simaria – Ta Tum Tum Eminem e Ed Sheeran – River Rincon Sapiência – Afro Rep

Shade do Ano Fifth Harmony vs Camila Cabello – Performance no VMA 2017 Justin Bieber e Selena Gomez vs Mãe de Selena Katy Perry vs Taylor Swift Chris Brown vs Neymar Raíssa vs Gabi Prado

Ícone Miaw

Anitta

Felipe Neto

MC Kevinho

Kondzilla

Neymar

Pabllo Vittar

Nego do Borel

Whindersson Nunes

#Prestantenção

ABRONCA

Baco Exú do Blues

Clau

Froid

Gabriel Elias

Jão

Zeeba

IZA

Hino de Karaokê

MC Don Juan – Amar, amei

MC Loma e as Gêmeas Lacração – Envolvimento

Luan Santana – Acordando do Prédio

Simone e Simaria – Regime Fechado

Marília Mendonça – TRansplante (feat. bruno e Marrone)

Fandom do Ano

Anitters

Beliebers

BTS Army

Camilizers

Lovatics

Selenators

Sheerios

Vittalovers