Anitta estreia novo programa na Multishow

Produção conta com entrevista, brincadeiras e apresentação

Depois de comandar "Música Boa Ao Vivo", a cantora Anitta apresenta um novo programa na Multishow. "Anitta Entrou no Grupo" estreia nesta terça-feira (3), às 20h30.



Na programa, a cantora recebe a cada episódio dois convidados para uma divertida competição musical, com bate-papos, brincadeiras, tudo ao vivo, com participação da plateia e dos telespectadores, através das redes sociais do Multishow. Nego do Borel e Marília Mendonça são os primeiros a participar.

Anitta ainda conta com a companhia especial de nomes como Jojo Todynho, David Brazil, Victor Sarro e Tirullipa, que estarão ao seu lado para interagir com os convidados do dia.







Multishow

Terça-feira (3), 20h30