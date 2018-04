Animal Collective toca 'Sung Tongs' no Brasil

São Paulo

Tropical Butantã

Quinta-feira, 23 de agosto

R$ 80 a R$ 240



Belo Horizonte

Music Hall

Domingo, 26 de agosto

R$ 80 a R$ 240



Porto Alegre

Bar Opinião

Terça-feira, 28 de agosto

R$ 80 a R$ 240







Depois de anunciar uma turnê especial comemorando os 14 anos de um de seus discos mais celebrados, o Animal Collective traz o "Sung Tongs" para o Brasil em agosto. O grupo se apresenta em São Paulo, no dia 23 de agosto, em Belo Horizonte, no dia 26, e em Porto Alegre, no dia 28. Os ingressos já estão à venda "Sung Tongs" é o quinto disco do projeto que une Avey Tare e o Panda Bear, e é um de seus trabalhos mais conceituados. O AnCo o apresentou na íntegra pela primeira vez em dezembro de 2017, em um concerto especial comemorando os 21 anos da Pitchfork.O trabalho, segundo em que a banda assinou como Animal Collective, foi o primeiro em que o grupo – que já trabalhava com uma base neo-psicodélica, a unir a sonoridade com o folk e abriu portas para outros dois grandes sucessos da banda, "Feels" (2005) e "Strawberry Jam" (2007).