Animação 'O Parque dos Sonhos' ganha primeiro trailer

O filme estreia no Brasil em março de 2019 e tem atores como Jennifer Garner, Matthew Broderick, John Oliver e Mila Kunis no elenco

A Paramount divulgou nesta segunda-feira (10) o primeiro trailer da animação "O Parque dos Sonhos", que chega no Brasil em março de 2019.



O filme acompanha June, uma menina que tem uma imaginação muito fértil. No parque do filme, todos os elementos de sua cabeça ganham vida.



O longa conta com vozes de atores consagrados, como Jennifer Garner, Matthew Broderick, John Oliver, Mila Kunis, Kenan Thompson, Ken Jeong, Norbert Leo Butz, Brianna Denski e Ken Hudson Campbell.