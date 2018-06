Andy Summers: 'Não toco Police com qualquer um; tem que ser alguém especial'

Guitarrista inglês fala sobre shows que faz com Rodrigo Santos e João Barone no Brasil

The Police foi uma das bandas mais consagradas e cultuadas dos anos 1980. Sucessos como "Every Breath You Take", "Message in a Bottle", "Roxanne" e "Every Little Thing She Does Is Magic" continuam bastante populares, sem esquecer que se tornaram clássicos da música pop. Como um tributo ao trio britânico, surgiu a banda Call The Police, que tem na formação Andy Summers, guitarrista da homenageada. Completam o grupo João Barone (também baterista do Paralamas) e Rodrigo Santos (baixista, compositor e cantor que ficou conhecido como integrante do Barão Vermelho).



Call the Police está em turnê. A banda começou a série de apresentações no dia 15 de junho, em Ribeirão Preto (SP). Depois, tocou em Vitória, Belo Horizonte, Uberlândia e Brasília. Nesta sexta (22), faz show em São Paulo, no Credicard Hall. Depois, o trio se apresenta no Rio de Janeiro (23/6, no Vivo Rio) e Fortaleza (24/6, no Orbita Blue). A série inclui apresentações na Argentina e no Chile.



"Estou muito feliz com a chance de subir aos palcos para tocar canções do Police, ainda mais com músicos tão talentosos", diz Andy Summers ao Destak.



O projeto nasceu por intermédio do empresário Luiz Paulo, responsável pelo encontro entre Andy Summers e Rodrigo Santos em 2014 (ano da última vinda oficial do Police ao Brasil).



"Já tinha acompanhado o Mutantes, mas depois que o Luiz me apresentou o trabalho das duas bandas [Barão e Paralamas], comecei a prestar mais atenção. Elas são um grande sucesso no Brasil. Rodrigo é um baixista e cantor espetacular, e o Barone me impressionou muito. É um baterista fantástico. E não toco Police com qualquer um, apenas com músicos especiais como eles", conta o guitarrista inglês.



"Estar no Brasil, para mim, já é muito especial. Adoro o país, a música, a cultura e as pessoas. Acho que já vim mais de 20 vezes, realizando projetos diferentes com outros músicos, como Menescal, por exemplo. Mas estar aqui tocando Police é mais do que especial para mim. E quando digo especial me refiro a dividir o palco com esses grandes músicos e me divertir com a plateia numa noite cheia de energia, tocando grandes hits", promete Andy.



Carreira solo

Aos 75 anos, Andy Summers tem carreira que não se resume ao trabalho com o Police. O músico lança discos solo desde 1987, quando saiu "XYZ". Versátil, tem grande influência do jazz em seu trabalho, mas insere também outros gêneros nos temas que grava. Seu álbum mais recente é "Triboluminescence", lançado em 2017.



Credicard Hall

Sexta (22), 22h. R$ 60 a R$ 200

ticketsforfun.com.br



Vivo Rio

Sábado (23), 22h.

R$ 80 a R$ 180. vivorio.com.br