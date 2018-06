'America's Got Talent' chega à 13ª temporada

A partir desta quarta (6), às 21h, no canal Sony, o programa "America’s Got Talent" volta a procurar artistas variados: cantores, dançarinos, comediantes e criadores de novos números participam, com foco na busca por criatividade. Simon Cowell, Mel B, Heidi Klum e Howie Mandel ainda estão na bancada do júri e escolhem as melhores apresentações, nesta 13ª temporada.

A apresentação continua a cargo da modelo e atriz americana Tyra Banks, 44, que já esteve à frente da atração na temporada anterior do programa.

Tyra é a quarta personalidade que apresenta o programa desde sua criação, em 2006._Na primeira temporada, quem comandou o "America’s Got Talent" foi o ator e cantor Regis Philbin.