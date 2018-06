Groeningen ("Alabama Monroe") acaba de ganhar seu primeiro trailer. O longa estrelado por Timothée Chalamet e Steve Carell tem estreia prevista para 12 de outubro nos Estados Unidos.

Inspirado em uma história real, "Beautiful Boy", dirigido por Felix VanO longa é inspirado no livro "Beautiful Boy: A Father's Journey Through His Son's Addiction", escrito por David Sheff, em que o autor conta a história do filho Nic, viciado em metanfetamina e em como o vício impacta a vida da família."Beautiful Boy" tem roteiro de Luke Davies ("Lion") e produção de Dede Gardner eJeremy Kleiner, responsáveis por "Moonlight" (2017) e Brad Pitt.