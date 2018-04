Allianz Parque reúne Ivete Sangalo e Gilberto Gil em show

Dueto acontece dia 1º de junho e os ingressos começam a ser vendidos quinta-feira (12) pelo site da Eventim e na bilheteria da arena

Espetáculo promovido pelo Allianz Parque irá reunir Ivete Sangalo e Gilberto Gil, dois grandes nomes da MPB, em show inédito. A apresentação acontecia dia 1º de junho, às 18h30, e os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira (12), pelo site da Eventim ou na bilheteria da arena.



O evento acontece na inauguração do espaço Allianz Parque Hall, que será usado para para apresentações da arena multiuso. No repertório do show, os artistas tocam grandes clássicos da música popular.