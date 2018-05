Presença de destaque em novelas brasileiras, Paolla Oliveira, 36, conquistou, em pouco tempo, um bom espaço entre os atores globais. Seus projetos na TV contaram com personagens bem diferentes entre si, e entre seus maiores trabalhos estão "Amor à Vida" e "Além do Tempo". O que essas produções têm em comum é o tom dramático, sem espaço para o humor leve e descomplicado presente no filme "Alguém Como Eu", que entra em cartaz nesta quinta nos cinemas. A comédia faz a ponte entre Brasil e Portugal, e mistura as paisagens praianas do Rio de Janeiro com o concreto de Lisboa. Para ajudar nesse aspecto, o longa tem também no elenco o português Ricardo Pereira, 38, ator já bem conhecido em nosso país.



Na história, Paolla vive Helena, uma mulher autoconsciente que se descreve como insegura, infeliz e até um pouco mimada. Para tentar mudar sua vida, ela aceita um emprego em Portugal e lá conhece Alex (Pereira). O roteiro mostra com bom humor a relação complicada entre eles, que é cheia de falta de comunicação e constantemente pautada pelos problemas da protagonista – enquanto seu companheiro mostra uma verdadeira falta de tato (ou noção) de lidar com eles.



"O filme, em si, chegou muito diferente para nós, muito mais como uma comédia. Depois, o próprio Leonel [Vieira, o diretor] descobriu que ele não queria apenas fazer uma comédia, mas sim um romance leve", explica Paolla Oliveira, em entrevista ao Destak.



Continuar a ler Relacionado ‘Não tenho a mínima preocupação com os críticos; o que faço é puro entretenimento’ Comédia 'Alguém Como Eu' chega nesta quinta (24) nos cinemas



Já Ricardo Pereira fala sobre a jornada interna do seu protagonista, e o que sua relação com Helena significou para ele.

"Fui descobrindo aos poucos a intensidade de Alex e o amor que ele tinha pela Helena. Ele tem uma viagem quase interna onde descobre que a vida sua vida não era a que ele queria. Alex achou em Helena, com todas as suas inseguranças, um elemento ‘solar’. Nada tinha sentido até ela aparecer. Com ela, ele se transforma. Um ajuda o outro a superar seus problemas, como todos os casais devem ser", diz o ator.



"O filme mostra que as vezes não é a diferença de um para o outro que está atrapalhando o casal, mas sim nós mesmos, a nossa expectativa", finaliza a atriz.



Mistura de gêneros

O roteiro despretensioso e que não se leva a sério, lembra um pouco comédias brasileiras que misturam o gênero ao romance, como "Se Eu Fosse Você" (2006). Aliás, a história brinca até com elementos bizarros e fenômenos inexplicáveis. Se no filme com Gloria Pires e Tony Ramos eles trocam de corpo após se desentenderem, Helena começa a ver seu namorado com corpo de uma mulher, após pedir para Deus uma pessoa um pouco mais como ela.



"Estamos tentando, sim, resgatar um pouco da comédia romântica, mas é interessante perceber que o filme não se limita a isso. É uma história romântica, mas fala de relações humanas. Estamos em um momento da humanidade onde simplesmente deixamos de nos escutar", comenta Pereira.

o português.



"O que me chamou muita atenção logo de cara foi o humor. Isso é uma coisa que eu pessoalmente também tenho. A Helena é muito interessante e carrega um pouco de tudo e um pouco de todo mundo dentro de si", completa.Já Ricardo Pereira fala sobre a jornada interna do seu protagonista, e o que sua relação com Helena significou para ele."Fui descobrindo aos poucos a intensidade de Alex e o amor que ele tinha pela Helena. Ele tem uma viagem quase interna onde descobre que a vida sua vida não era a que ele queria. Alex achou em Helena, com todas as suas inseguranças, um elemento ‘solar’. Nada tinha sentido até ela aparecer. Com ela, ele se transforma. Um ajuda o outro a superar seus problemas, como todos os casais devem ser", diz o ator."O filme mostra que as vezes não é a diferença de um para o outro que está atrapalhando o casal, mas sim nós mesmos, a nossa expectativa", finaliza a atriz.O roteiro despretensioso e que não se leva a sério, lembra um pouco comédias brasileiras que misturam o gênero ao romance, como "Se Eu Fosse Você" (2006). Aliás, a história brinca até com elementos bizarros e fenômenos inexplicáveis. Se no filme com Gloria Pires e Tony Ramos eles trocam de corpo após se desentenderem, Helena começa a ver seu namorado com corpo de uma mulher, após pedir para Deus uma pessoa um pouco mais como ela."Estamos tentando, sim, resgatar um pouco da comédia romântica, mas é interessante perceber que o filme não se limita a isso. É uma história romântica, mas fala de relações humanas. Estamos em um momento da humanidade onde simplesmente deixamos de nos escutar", comenta Pereira.o português.