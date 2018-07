Álex Pina, criador de 'La Casa de Papel', fecha acordo com a Netflix

A Netflix assinou um contrato de exclusividade com Álex Pina, criador da famosa "La Casa de Papel", a série em língua não-inglesa de maior audiência na plataforma de streaming.



Pelos termos do acordo, a mente criativa de Pina irá produzir novas séries e projetos apenas para a Netflix, que hoje conta com 125 milhões de assinantes.



"É um grande prazer anunciar o acordo com Álex Pina e poder trabalhar com um criador e uma equipe de produção tão talentosos. Temos certeza de que ele continuará quebrando barreiras e conquistando o mundo todo com sua visão e histórias tão singulares", diz o vice-presidente de Conteúdo Original Internacional da Netflix, Erik Barmack.



"Produções de pequenos lugares do mundo podem hoje alcançar a todos. Nós tínhamos que estar ao lado da Netflix participando desse desafio revolucionário", finaliza.



Além de "La Casa de Papel", que já tem as partes 1 e 2 disponíveis na plataforma de streaming, Pina é fundador da produtora espanhola Vancouver Media e criador dos seriados "Vis a Vis", "El Barco" e "Los Hombres de Paco".



Dentre outros projetos escritos e produzidos por Pina, está "Sky Rojo", um drama de ação com protagonista feminina atualmente em desenvolvimento e com início de produção previsto para 2019.

"Trabalhar com a Netflix é um sonho realizado. Estamos vivendo um momento em que as séries estão se tornando um dos mais relevantes fenômenos culturais da história...", complementa Pina. A terceira parte de "La Casa de Papel" tem lançamento previsto para 2019.