Além do 'Clube da Anittinha', Anitta lançará de 'dois a três' novos singles em 2018

Em evento da Renault e do McDonald's, a cantora falou estar satisfeita com conquistas aos 25 anos e quer experimentar coisas novas

Jurada da nova edição do "La Voz", a versão mexicana do reality show de talentos americano "The Voice", e depois de lançar a música "Medicina", Anitta revelou, que entre seus novos projetos para 2018, estão o lançamento de "dois a três novos singles" e o "Clube da Anittinha", desenho animado voltado para o público infantil que estreia em outubro.



"Já tenho músicas gravadas em inglês, espanhol e português", disse ela nesta segunda-feira (6), em São Paulo, em coletiva de imprensa da nova campanha promocional da Renault em parceria com o McDonald’s.



Sobre o desenho, que estreia nos canais pagos Gloob e Gloobinho, a cantora disse que a personagem Anittinha mora em um trailer que vira um avião e um barco. Serão dez episódios de cinco minutos cada com temas educativos para as crianças.



"Hoje estou experimentando coisas novas, outras realizações. Nunca pensei que aos 25 anos fosse conquistar o que eu conquistei. Fico satisfeita com a minha carreira, mas não me cobro por resultados", afirmou ela.



Para a campanha publicitária da marca automotiva, Anitta regravou o clássico jingle do Big Mac, lanche do McDonald’s, com letra voltada para a promoção da Renault.