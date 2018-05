Álbum de inéditas de Prince deve sair em setembro

O empresário Troy Carter, responsável atualmente pelo espólio do cantor norte-americano Prince (morto em abril de 2016), afirmou em uma entrevista que "o lançamento de 'Nothing Compares 2 U' foi a primeira parte das músicas que serão divulgadas graças a nossa colaboração com o espólio e estamos trabalhando em um disco completo para setembro".

Além do lançamento de "Nothing Compares 2 U" para marcar a data, o espólio também divulgou dois novos sites. Em um, é possível se aprofundar na discografia do artista, enquanto no outro os fãs podem compartilhar lembranças.

O novo disco sairá pela Warner, então provavelmente reunirá faixas que foram produzidas enquanto Prince tinha contrato com a gravadora – quando ele escreveu "slave" ("escravo") em seu rosto por causa da batalha pelo controle criativo de seu trabalho.