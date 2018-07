Guitarrista, que chega ao Brasil para turnê que passa por quatro cidades, fala ao Destak

Nas últimas décadas, o guitarrista de jazz Al Di Meola, 64, construiu uma carreira consagrada. Com prêmios Grammy e também da revista "Guitar Player", o músico chega ao Brasil com a Opus Acoustic Tour, que promove o 25º disco de sua carreira, "Opus", lançado em fevereiro deste ano. Os shows acontecem em São Paulo (28/7), Porto Alegre (31/7), Rio de Janeiro (1/8) e Brasília (4/8).



"Este é o marco de uma nova era para mim porque foi a primeira vez que fiz um álbum estando

realmente feliz. O disco é inspirado na minha nova vida, com a minha esposa e minha filha de dois anos", fala Di Meola, em entrevista ao Destak.



"Amo o Brasil e estou ansioso para voltar. É um país com uma cultura musical bastante rica e que sempre me inspira", diz o músico.



É possível notar a boa fase que Al Di Meola está vivendo a partir das músicas desse novo trabalho, que, além de estarem diretamente relacionadas à sua família, também evidenciam raízes históricas do cantor. "Uma de minhas músicas, chamada 'Ava’s Dream Sequence Lullaby', é dedicada à minha filha. Foi logo que ela nasceu, e eu tocava guitarra enquanto via ela se mexer. Foi uma das músicas mais profundas que já escrevi", conta o músico.



"Já 'Cerreto Sannita' é uma música que dediquei para uma pequena cidade perto de Nápoles, na Itália. Era onde meu avô vivia, e deixou-a para trás para começar uma vida nova nos EUA. Mesmo nunca o tendo conhecido, quando visitei o vilarejo, no ano passado, me senti como um filho perdido por muito tempo. Foi muito emocionante", continua Di Meola.



Além de resgatar um lado mais íntimo da vida do músico, "Opus" também traz à tona seu lado compositor, muitas vezes ofuscado pelo fato do artista ser conhecido principalmente por ser guitarrista.



"Ser um bom guitarrista não significa que você é bom em escrever músicas. E para mim, escrever é como um remédio. Amo compor em meu apartamento em Miami, tarde da noite, ao som do oceano", disse o músico, que nasceu em Nova Jersey e admite ser bastante autocrítico com seu trabalho.



"Posso editar e trabalhar em músicas por anos, e ainda vai parecer que tem alguma coisa que não está certa. Ouço minhas composições inúmeras vezes e mudo até gostar do que estou ouvindo."



As apresentações de Meola reúnem o melhor de seu trabalho ao longo dos 45 anos de carreira, e ele ainda cria suas próprias versões de canções dos Beatles.



"Fiz uma lista com as músicas que eu gostava, e escolhi as que tinham uma melodia interessante e que

funcionassem para a guitarra. Existem milhões de covers dos Beatles, então tenho que ser bastante original na minha interpretação. Este desafio de se reinventar também acontece quando escrevo minhas próprias músicas, pois preciso prestar atenção para não me repetir", confessa.



Ele divide o palco com amigos de longa data: o acordeonista Fausto Beccalossi e o pianista Kemuel Roig. Al Di Meola revela ter altas expectativas para os shows de sua turnê.



"Sou bastante grato pelo privilégio de ter tido e ainda ter um público que vem aos meus shows, segue

e aprecia minha música. Desta vez, ensaiamos na minha casa durante quase uma semana antes de sair em turnê, e foi o melhor ensaio que eu tive em décadas! Então por favor, venham aos shows para verem vocês mesmos!", finaliza.



AL DI MEOLA NO BRASIL



São Paulo

28 de julho, no 4º Festival BB Seguros de Blues e Jazz

Parque Villa-Lobos

A partir das 11h

Grátis



Porto Alegre

31 de julho

Auditório Araújo Vianna, 21h

R$ 40 a R$ 220

www.araujovianna.com.br



Rio de Janeiro

1 de agosto

Teatro Bradesco, 21h

R$ 110 a R$ 280

www.teatrobradescorio.com.br



Brasília

4 de agosto, no 4º Festival BB Seguros de Blues e Jazz

Parque da Cidade

A partir das 14h

Grátis