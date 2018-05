Aguarde a Próxima Temporada de Deuses Americanos

As filmagens para a segunda temporada de Deuses Americanos começaram dia 30 de abril, e as primeiras imagens foram postadas pelo próprio Neil Gaiman, em seu Twitter pessoal, além das boas vindas do próprio Gaiman, Rick Whittle, o protagonista, e Yetida Badaki, a Bilquis, também aparecem comemorando o retorno da série.

A série é baseada no best-seller homônimo, Deuses Americanos é estrelada por Ricky Whittle (The 100, Austenland), como Shadow Mooon, Ian McShane (Deadwood, Piratas do Caribe), como Mr. Wednesday, e Emily Browning (Sucker Punch, Lendas do Crime) como Laura Moon.

Nesta segunda temporada vai contar com o retono de Pablo Schreiber (13 Horas, Orange is The New Black) como Mad Sweeney, Yetide Badaki (Aquarius, Masters of Sex) como Bilquis, Bruce Langley como Tech Boy , e Kristin Chenoweth como Easter, além de novos personagens.



O primeiro ano de Deuses Americanos está disponível aqui no Brasil exclusivamente no Amazon Prime Video e as produções para novos episódios, volta em 2019.