Agildo Ribeiro morre aos 86 anos

Ator morreu neste sábado (28) na casa dele, no Leblon, Rio de Janeiro. Ele sofria de problemas cardíacos.

O ato e humorista Agildo Ribeiro morreu aos 86 anos na casa dele, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro neste sábado (28). Ele sofria de problemas cardíacos.



Com mais de cinquenta anos de carreira, Agildo Ribeiro tem dezenas de trabalhos no teatro, cinema e TV. Ele foi o primeiro ator a interpretar João Grilo, personagem central da peça "Auto da Compadecida", de Ariano Suassuna. Outro trabalho marcante de Agildo foi na companhia do ratinho Topo Gigio, personagem de um programa infantil na TV no final da década de 1960.





Seu trabalho mais recente foi o programa "Tá no Ar: a TV na TV", programa de humor que estreou em 10 de abril, na Rede Globo.