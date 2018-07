‘Agents of Shield’ abraça de vez a ficção científica na 5ª temporada

Quando "Agents of Shield" chegou na TV seu principal objetivo era trazer o universo cinematográfico da Marvel – que estava indo muito bem, obrigado – para telas menores, falando com um público tão amplo quanto aquele que frequenta as salas de cinemas. É por isso que durante sua primeira temporada, a série foi uma mistura de produção investigativa procedural (aqueles que tem uma trama diferente por episódio), com eventuais participações de figuras importantes dos longas (Maria Hill, Nick Fury e até mesmo a Lady Sif, de "Thor"). Com o passar dos anos, o seriado foi se distanciando cada vez mais dessa necessidade de se provar e descobriu que tinha personagens incríveis nas mãos, como Phil Coulson e a Daisy Johnson, que mais tarde se tornou a heroína Quake. Além disso, o roteiro abraçou, do terceiro ano para frente, a ficção científica sem pensar duas vezes. Tudo isso, e uma equipe competente de roteiristas, levou a quinta temporada, que estreia nesta terça-feira (24) no canal Sony, às 22h, e que pode ser considerada uma das melhores da produção.

Nos dois primeiros episódios, que foram lançados como apenas um só nos Estados Unidos, percebemos um tom que brinca com o gênero da Space Opera. Os protagonistas viajam no tempo em uma espécie de monólito (componente introduzido na terceira temporada), para um futuro onde a Terra não existe mais e a humanidade vive no espaço. A viagem no tempo é parte importante na trama, assim como seus conceitos, como o paradoxo do loop temporal (ou timeloop, como você preferir), onde os eventos que definem a quase extinção da humanidade são um ponto fixo no tempo e não podem ser mudados.

Logo, é isso que a equipe da Shield quem tem que fazer: alterar os acontecimentos o suficiente para mudar o destino do nosso planeta. Assim como em toda série/filme que tem uma trama parecida com essa, existe aqui uma possibilidade maior para desenvolvimento dos personagens e é exatamente disso que os roteiristas tiram o maior proveito. Dessa forma, a dinâmica entre os protagonistas ganha novas camadas e profundidade, algo praticamente impossível de se ver em produções de heróis.