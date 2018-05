'Admiráveis 15 anos'

Que a Pitty é uma das maiores cantoras brasileiras da atualidade e um baita mulherão, a gente já sabe. Dona de sucessos como "Me Adora", "Na Sua Estante" e "Setevidas", a cantora se destaca com toda a sua atitude, seja em seu estilo, seja nas letras de suas músicas.E há exatos 15 anos atrás, ela "disse quem era" e "nos falou sobre sua estrada" com o lançamento de seu álbum de estreia, "Admirável Chip Novo" (2003). Com músicas que marcaram uma geração durante os anos 2000 e continuam fazendo sucesso até os dias de hoje, a cantora mostrou a que veio, e que, também tem rock na Bahia.E para comemorar, relembre 5 das músicas mais icônicas do álbum: