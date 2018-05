ABC cancela série 'Roseanne' após tuíte racista da protagonista

A emissora americana ABC cancelou sua bem-sucedida comédia "Roseanne" depois que sua protagonista publicou no Twitter uma piada amplamente criticada e tachada de racista.

O presidente da emissora, Channing Dungey, disse em um comunicado que o comentário da atriz Roseanne Barr era "abominável, repugnante e inconsistente com nossos valores". "Decidimos cancelar o seu programa", indicou.

Barr - simpatizante do presidente republicano Donald Trump - se desculpou mais cedo pelo comentário feito sobre a ex-assessora do ex-presidente Barack Obama, Valerie Jarrett, assegurando que foi uma "piada ruim".

Ela havia escrito: "A irmandade muçulmana e o planeta dos macacos tiveram um bebê = vj". A atriz apagou o tuíte após uma avalanche de críticas na rede social.

"Me desculpo com Valerie Jarret e com todos os americanos", declarou. "Sinto muito ter feito essa piada sobre a sua visão política e sua aparência. Deveria ser mais consciente. Me desculpem, minha piada foi de mau gosto".

"Ofereço minhas desculpas. Agora deixo o Twitter", acrescentou.

Mas isso não foi suficiente para a ABC. A comédia agora cancelada voltou este ano à televisão, quase 20 anos depois, com grandes índices de audiência. "Somente uma coisa podia ser feita aqui e era fazer o certo", tuitou Bob Iger, presidente da Disney, proprietária da ABC, que reproduziu o comunicado de Dungey.