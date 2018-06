A vitrine que o rock nacional tem em Ribeirão Preto (SP) continua brilhando

Festival que tem como bandeira não abrir sua programação à 'tentação' de se inserir bandas gringas, o João Rock escalou um time que não decepcionou. Tocaram Cordel do Fogo Encantado, Supercombo, Raimundos, Skank, Pitty, Natiruts, Gabriel O Pensador, Criolo e Planet Hemp.

Ainda que a aceitação maior ou menor da aparição de algum desses artistas no line up seja uma questão de gosto, nenhum deles passou pelo festival sem deixar sua marca.



Houve um sentido geral expresso no palco, inclusive: o de desgosto com a política atual do país. Samuel Rosa, do Skank, escancarou os problemas que os produtores estão enfrentando com a crise ao elogiar a coragem dos organizadores em ainda manterem um evento desse porte.

Teve um 'fora Temer' durante o show do Raimundos, iniciado pelo público e complementado pelo vocalista Digão, que mandou um 'Não só o Temer, mas também todas as outras raposas velhas que estão aí'.

Mais adiante, quase à meia noite, Criolo puxou ele mesmo um 'fora Temer'. Teve ainda Gabriel O Pensador abrindo seu show com 'Tô Feliz, Matei o Presidente', um de seus hits.

No segundo dos quatro palcos, denominado palco Brasil, a programação foi feita para homenagear a Tropicália, com Caetano Veloso e Gilberto Gil como principais atrações.

O crescimento do festival chegou ao ponto de receber 60 mil pessoas. Com isso, alguns problemas estruturais apareceram, como longas filas para compra de bebida, e escassez - para o tamanho do evento - de compartimentos para se jogar lixo.

O som teve algumas falhas, inclusive no palco, com artistas reclamando de 'som vazando' entre um espaço e outro, mas nada que não seja facilmente resolvido para a próxima edição.

A decisão mais complicada, no entanto, deve ser em relação à ordem de apresentação. Quando o Planet Hemp fez o último show da noite, boa parte do público já havia ido embora. Talvez seja pelo horário (0h30), mas fica a dúvida se Skank ou Pitty, que subiram ao palco antes, no momento de pico, com o João Rock lotado, não segurariam um pouco mais a plateia até o final.