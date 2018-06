A Viagem de Setsuko

"Oh Lucy!", que estreia nesta quinta (28), é uma versão estendida do curta homônimo da cineasta Atsuko Hirayanagi, premiado em 2014. A adaptação explora o poder transformador da conexão humana, e expande os temas identidade e isolamento, tão em voga em tempos de interação humana decrescente. O desempenho central cheio de nuances da prolífica atriz japonesa Shinobu Terajima é fundamental para manter a narrativa focada nas mudanças tonais que o filme expõe em seus 95 minutos.



Terajima interpreta Setsuko, uma mulher solteira de meia-idade, cujas experiências diárias não ultrapassam os domínios de seu apartamento minúsculo, e do escritório abarrotado e hostil onde trabalha em Tóquio. De fato, a vida nesta cidade supostamente vibrante é mostrada como uma jornada trôpega e ingrata da qual, como demonstrado pela inusitada sequência de abertura do filme, os habitantes da cidade frequentemente querem escapar.



Precisando de dinheiro, a sobrinha de Setsuko, Mika (Shioli Kutsuna), convence-a a assistir aulas de inglês pelas quais ela já pagou 600 mil ienes. Apesar de relutar de início, finalmente acaba aceitando. É quando ela conhece o professor John (Josh Hartnett), um americano autoconfiante cujos métodos de ensino envolvem dar a ela uma peruca loira e um nome em inglês – a "Lucy" do título do filme –, além de incentivá-la a se conectar fisicamente com as pessoas.



Atraída pelo professor, Lucy volta para uma segunda lição, mas descobre que John e Mika fugiram juntos para a Califórnia. A mulher decide, então, ir para os EUA – com Ayako (Kaho Minami), a irmã ríspida e mãe de Mika a reboque – por razões que são mais sobre sonhos pessoais do que sobre responsabilidade familiar.



Quando Setsuko toca o solo americano, o horizonte se expande, a luz aumenta, a música se torna otimista e o choque de culturas se transforma em território mais interessante. Ao absorver as influências ocidentais e vencer suas inibições, ela inicialmente parece ingênua e encantadora. À medida que seu interesse por John se torna mais obsessivo, Lucy mergulha numa espiral autodestrutiva onde o fundo do poço parece ser o único destino.



Há um sentimentalismo agradável e muita honestidade no roteiro, particularmente em seu reconhecimento de que novas experiências podem nos trazer perdas, mas ao mesmo tempo nos abrir a mente. Além disso, é nítida a crítica às expectativas impostas às mulheres de todas as culturas e países. Enquanto Setsuko nunca faz comentários sobre sua condição como solteira, seu semblante triste nos estágios iniciais do filme sugere que ela não está totalmente satisfeita.



Hartnett é encantador como John, cuja confiança inicial esconde o fato de que ele também está à deriva. No entanto, a atração de Setsuko por ele é menos pela sua aparência do que pelo que aquele homem pode representar: ideais de companheirismo, liberdade e, é claro, a noção hollywoodiana de que o amor conquista tudo. Nada mais apropriado, que o desenrolar desse mito tenha lugar no cenário da fábrica de sonhos de Los Angeles.



Nem tudo em "Oh Lucy!" funciona perfeitamente, mas é um filme divertido e fascinante, e Terajima é ótima em nos fazer se interessar por uma personagem que facilmente poderia ser odiada ou, pior, menosprezada.