‘A nova fase vai mostrar o íntimo de cada um de nós’, diz Thiago Ventura

Comediante do programa 'A Culpa é do Cabral' conta ao Destak como será a quinta temporada

No ar desde 2016, a produção original do Comedy Central "A Culpa é do Cabral" está de volta para sua quinta temporada. Apesar de manter a essência do programa, com uma espécie de mesa redonda onde os comediantes Fabiano Cambota, Nando Viana, Rafael Portugal, Rodrigo Marques e Thiago Ventura comentam situações do cotidiano do brasileiro com bastante humor e ressaltando suas diferenças regionais, a nova fase está cheia de novidades.



"A Culpa é do Cabral: Na Estrada" mostra as aventuras do grupo viajando numa Kombi para cada um de seus cinco Estados natais: São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Recife e Porto Alegre.



"Vai ser uma das melhores temporadas do programa, porque nos aproxima do público, mostrando mais de perto o íntimo da trajetória de cada um de nós", diz o humorista Thiago Ventura.



Além disso, todos os episódios foram gravados em teatros de cada Estado, com plateia ao vivo.

"É muito legal ter a presença do calor humano da plateia ao vivo.

Como o programa deriva do teatro, a resposta imediata do público ao vivo faz com que a potência do programa aumente", fala Ventura.



COMEDY CENTRAL

Terças, 23h