'A Noite do Jogo' reúne comédia e suspense

Depois de trabalharem juntos pela primeira fez em "Férias Frustradas", John Francis Daley e Jonathan Goldstein se unem novamente na codireção de "A Noite do Jogo", estrelado por Jason Bateman e Rachel McAdams. O longa chega nesta quinta-feira (10) aos cinemas brasileiros.



Bateman e McAdams vivem Max e Annie, cujas noites de jogos entre casais ficam um pouco mais interessantes quando o carismático irmão de Max, Brooks (Kyle Chandler), organiza uma festa de assassinato e mistério, com direito a bandidos e agentes federais falsos.



Assim sendo, Brooks é sequestrado e tudo teoricamente faz parte do jogo. Mas quando os seis competidores se propõem a resolver o caso e vencer o jogo, eles descobrem que nem o "jogo" nem Brooks eram o que aparentavam ser. No decorrer de uma noite, os amigos ficam cada vez mais envolvidos, à medida que cada reviravolta leva a um rumo inesperado.