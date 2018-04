A mistura perfeita de aventura com ficção científica

Em mais uma tentativa de reviver os melhores momentos do século passado, a TV americana ganha nesta sexta-feira (13) mais um remake. Dessa vez quem entra na plataforma de streaming da Netflix é "Perdidos no Espaço", que leva uma série exibida de 1965 a 1968 para os dias atuais. Assim como em "Battlestar Galactica" (seriado originalmente exibido em 1978, que depois ganhou um remake em 2004), os roteiristas quiseram pegar uma história familiar e adicionar profundidade não só para a dinâmica dos personagens em si, mas na trama científica no geral.

A série clássica da década de 1960 carregava um tom simplista e cômico, e se tornou uma das precursoras no subgênero do sci-fi denominado Space Opera. "Perdidos no Espaço" tinha tudo: uma família heroica, americana e inteligente; batalhas espaciais bem produzidas para a época, e uma jornada pelo espaço com direito à companhia do Doutor Zachary Smith, que era vilanesco e covarde, e de um robô denominado B9. O seriado foi engolido por milhares de produções do mesmo estilo que se destacaram mais tarde, como a franquia "Star Trek" e, bem mais tarde, obras como "Babylon 5" e "Firefly".

A versão da Netflix carrega basicamente a mesma premissa: a família Robinson se perde da expedição Alpha Centauri de colonização e acaba no Planeta Júpiter, onde fica presa. A maior diferença, para quem assistiu a primeira série, pode ser percebida no tom. Com atores mais sérios como Toby Stephens (da série "Black Sails") e Molly Parker ("House of Cards") como os protagonistas, as piadinhas são substituídas por um roteiro que foca nas aventuras dos personagens. A família vai aos poucos conhecendo cada aspecto daquele planeta e encontrando soluções engenhosas para sobreviver em um mundo totalmente desconhecido. As "crianças" Judy (Taylor Russell), Penny (Mina Sundwall) e Will (Max Jenkins) têm dramas e superações próprios, e seus pais enfrentam uma longa e cansativa crise no casamento.

Antigamente vivido por um homem, o Doutor Smith passa ser doutora Smith, interpretada por Parker Posey. Aqui, suas ações são justificadas com um passado complicado, e é possível sentir empatia por suas escolhas, mesmo quando são erradas. B9 também ganha um visual completamente novo (e muito mais bem feito), e sua relação com humanos, principalmente com Will, é explorada de uma forma mais delicada e gentil, enquanto o bordão "Perigo, Will Robinson" ainda é perpetuado. Essa parte do roteiro se torna o verdadeiro trunfo da produção, que às vezes perde tempo demais explorando uma ou outra característica insuportável dos protagonistas.

A produção original durou pouco tempo e foi cancelada após apenas três temporadas, especialmente porque seu orçamento era enorme e não tinha tanta audiência para suprir suas necessidades. A Netflix, no entanto, mostra não estar preocupada com isso. A nova versão carrega efeitos especiais mais do que satisfatórios e paisagens que reforçam o quanto a jornada deles é incrível, mas nada que possa prejudicar o caixa do serviço de streaming.



Apesar de ter uma trama de ficção-científica, "Perdidos no Espaço" foi produzido e pensado para agradar uma família inteira e se tornar o novo sucesso da plataforma. Se esse for realmente o caso, não há dinheiro que vá impedir o seriado de ganhar várias temporadas e se consolidar com facilidade.

Ao contrário da recente "Altered Carbon", a visão otimista predomina nos episódios de "Perdidos no Espaço", fazendo com que assistir a série seja uma experiência bem mais leve e divertida.