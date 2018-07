A lógica na tentativa de ser humano

Toda a história da HQ "Visão: Pouco Pior Que um Homem", cujo primeiro volume é publicado pela Panini no Brasil, é resumida à questão lógica e matemática de P versus NP. Na teoria, essa complexidade é estudada para saber quantos recursos computacionais são necessários para se resolver um problema. Ou seja, quantos passos são essenciais para solucionar a questão e quanto de memória um computador exige para isso. Na trama dos quadrinhos, vemos Visão, o conhecido personagem da Marvel, em uma nova fase com sua obsessão em ser mais humano. O sintozóide, criado originalmente para ser um vilão por Ultron, e que mais tarde se tornou um herói, tem que resolver alguns problemas para manter uma vida normal e feliz no subúrbio americano.

Eis aqui o problema: Visão usa de sua lógica como computador para tentar resolver questões humanas. Na trama, que é praticamente inteira narrada por um observador onisciente, o protagonista criou uma família para si. Foi até um laboratório e criou uma esposa e dois filhos. Todos eles herdaram suas características: seus poderes, sua forma de pensar e até mesmo sua obsessão por ser humano e a fascinação por seus métodos. No subúrbio, tentam se encaixar em um padrão de vida que é cruel. A partir desse mundo tão desconhecido e fundamentalmente sem lógica e irracional é que as coisas começam a dar errado.

Na tentativa de fazer com que tudo se encaixe, Visão se perde e coloca seus amigos e até a família em perigo. Seu passado – como o casamento com Wanda – é colocado em pauta e serve como um meio para justificar suas obsessões no presente. É tudo muito bem pensado e detalhado, inclusive quando a história precisa usar metáforas.

"A vilania que me ensinaram eu a porei em prática" é uma citação direta no quadrinho, que vem da obra "Mercador de Veneza", de William Shakespeare. Nela, o autor explora discriminação e intolerância, duas coisas que fazem a família dos Visões sofrer bastante. Os humanos não pensam duas vezes antes de atribuir qualquer culpa ou exclusão a eles. Nesse caso, então, a vilania foi atribuída pela falta de compaixão dos mesmos, que têm medo daquilo que é desconhecido.

No contexto da história, os judeus são os sintozóides, que apesar de serem criaturas criadas por máquinas, aprendem a sentir e sofrem com as consequências disso.

Vale destacar que, apesar da trama ser triste, as cores são vivas e brilhantes em quase todos os momentos. A arte é vibrante e bem feita, mas não se pode deixar notar como em alguns momentos ela deixa esse tom de lado para se tornar mais escura. Esse aspecto representa bem a história, que retrata a esperança do protagonista em fazer sua parte humana funcionar, mas falha em momentos cruciais.

Durante a história, a família tenta se engajar em atividades comuns, como contar como foi o seu dia ou, no caso das crianças, tentar conversar com colegas de escola e jogar bola. Atos tão simples como esse são perpetuados em suas mentes, como se eles se apegassem àquele momento puro de humanidade, para mais tarde tentar reproduzi-los de qualquer maneira.

"Visão: Pouco Pior que um Homem" é uma obra completa, triste e, em alguns momentos, bela. Apesar de ter como protagonista um sintozóide, é mais humana do que muitas histórias em quadrinhos que vemos por aí. É por causa desse mesmo aspecto que a HQ se torna essencial para os fãs do gênero.



Visão: Pouco Pior Que um Homem

Panini

Escrito por Tom King e ilustrado por Gabriel Hernandez Walta e Jordie Bellaire

R$ 30. 140 páginas.