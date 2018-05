A (ir)responsabilidade de contar uma história como a de '13 Reasons Why’

Em entrevista ao Destak, Boe falou sobre as mudanças que Jessica enfrentou de uma temporada para a outra, e que tipo de pesquisa ela faz para interpretar uma vítima de abuso."Falar com alguma menina que foi abusada é uma coisa que nunca irei fazer, a não ser que elas estejam abertas para isso e a emprestar suas histórias. Não queria contatar uma sobrevivente para acrescentar na história de Jessica porque isso faria com que elas revivessem seus traumas, e isso é a última coisa que eu quero fazer. Tenho outras maneiras de pesquisar, que prefiro, como, por exemplo, um psicólogo que lida diariamente com casos como o de Jessica, ou até artigos na internet. Vi até alguns documentários como ‘Audrie and Daisy’, que está disponível na Netflix", comenta."Na segunda temporada, Jessica está completamente diferente, afinal algo incrivelmente traumático aconteceu com ela, e isso muda as pessoas. Uma coisa que nós realmente queríamos deixar claro é o fato de que Jessica é uma menina inocente, que perdeu essa característica. Ela tem que lidar com o fato de ter sido abusada e ainda por cima ter que achar sua personalidade, de novo", aponta.

"Eu realmente quero que as pessoas assistam a segunda temporada, e terminem procurando o jeito certo de falar com quem sofreu algo parecido e entender os efeitos psicológicos que um evento como esse causa, para a vida toda."

Retratar um personagem com um trauma tão grande é algo complicado e árduo, mas Alisha conta com o auxílio de profissional e pessoas próximas. "Ajuda muito o fato de que tenho minha mãe para conversar sobre isso. Somos muitos próximas. Lembro que mandei o roteiro do nono episódio da primeira temporada, onde Jessica é estuprada, e ela me ajudou muito, pessoalmente. Além de me apoiar bastante profissionalmente também, já que ela sabe que esse é meu sonho", finaliza o assunto.

Em "13 Reasons Why", todos os adolescentes são vítimas de uma sociedade cruel, que recrimina e exclui todos os sinais de diferença, e grande parte das ações que levam à subsequente morte de Hanna surgem devido a esse sistema. Mesmo assim, é importante não apaziguar os acontecimentos e ter uma preocupação extra em retratar direito uma situação como essa. Os atores Brandon Flynn (Justin) e Christian Navarro (Tony) falaram sobre como a série aborda esse problema.

"Acho que, de certa forma, até Bryce é uma vítima da sociedade. Esse é o aspecto mais interessante da nossa série: ela mostra que de, alguma forma, nós somos todos vitimizados, e o que conta é como nos saímos como pessoas no final de tudo isso. Então, acho que até Bryce está incluído em um sistema que o fez ser quem é", diz Navarro.

"Sim, com certeza, até o Bryce. O ambiente em que ele foi criado moldou toda a sua personalidade, até as coisas ruins", completa Flynn.

Uma grande parte das críticas negativas alegam que o seriado não sabe ser responsável, glorifica o suicídio e retrata situações complicadas da pior forma possível. O uso do tom melodramático, que continua tão forte na segunda temporada, garante com que isso seja verdade. Já os atores discordam.

"Acho que vale dizer que a produção que estava envolvida com a primeira temporada tinha um nível grande de dedicação e responsabilidade em contar essa história. Os autores queriam achar algo especial, e no final eles conseguiram. Era necessário contar essa história com sensibilidade, mas sem deixar a verdade de lado. E partimos desse ponto. Na segunda temporada, nós oferecemos mais ferramentas e jeitos de fazer com que as pessoas fiquem em contato com outras e falem sobre esse assunto. No geral, acho que a produção faz um ótimo trabalho em relação ao seu público", comenta Navarro.

Quando questionados sobre o final que gostariam de dar para seus personagens, os três atores falam muito sobre aceitação:

Christian Navarro: "Eu gostaria de ver Tony se sentindo parte de uma família."

Brandon Flynn: "Mesma coisa para mim, que Justin se sinta confortável na própria pele e que adquira uma nova sensibilidade em relação aos sentimento de abandono que ele carrega na vida."

Alisha Boe: "Já eu gostaria que Jessica se sentisse confortável em seu corpo e aprendesse como se abrir para o amor."