A falsa sensação de liberdade em 'Cara Gente Branca' e 'This is America'

"Glover me forçou a confrontar os efeitos do consumismo na vida das pessoas negras", disse.Com o clipe, não há necessidade de ser didático: ele fala sobre racismo, é uma crítica aberta à cultura armamentista americana e joga na cara toda a violência contra pessoas negras, enquanto apresenta referências a figuras históricas como Jim Crow, personagem da ficção conhecido por perpetuar estereótipos. O que mais chama a atenção, no entanto, é a falsa promessa de liberdade que rodeia a narrativa. Esse sentimento também é algo explorado por "Cara Gente Branca", e acaba criando uma espécie de conexão entre as duas produções, ainda que elas sejam bem diferentes entre si.No capítulo 5 da primeira temporada da série, que é dirigido por Barry Jenkinks (vencedor do Oscar por "Moonlight"), acompanhamos uma das tramas mais pesadas e complicadas sobre racismo do século 21. O episódio é carregado de discussões sociais, enquanto os personagens quebram a quarta parede para discutir representação e inclusão, mas tudo de forma mais "leve" – ao menos até os momentos finais, quando Reggie (Marque Richardson) é discriminado por um policial, na faculdade onde estuda.No episódio seguinte, ele recita um poema sobre o ocorrido. "Vida, liberdade e a busca pela felicidade/Para alguns de nós talvez/Isso não seja tão evidente assim."No episódio seguinte, ele recita um poema sobre o acontecimento.





Esse é exatamente o sentimento que Gambino transmite no clipe, enquanto usa de figuras importantes para a cultura negra para refletir sobre o passado e o presente, e como pouca coisa mudou. A sensação de que o mundo evoluiu é falsa e, apesar das discussões estarem mais abertas e pontuais, jovens negros (principalmente mulheres, com o feminicídio) morrem todos os dias no Brasil e no mundo inteiro, mas, no vídeo, as pessoas parecem deliberadamente ignorar a violência. "Essa é a América."





Glover já vem fazendo um ótimo trabalho, com duas temporadas, em "Atlanta", ao lado do diretor Hiro Murai, que também conduz o clipe. Se em "This is America" ele confronta o público com cenas que vão do chocante ao comovente – e que termina de forma abrupta –, na série eles exploram juntos uma narrativa subversiva e poética, como no episódio "Teddy Perkins", que foi (para dizer o mínimo) assustador. Nele, Donald vive um homem solitário que faz alterações na aparência, como clarear sua pele e afinar os traços do nariz e da boca. Qualquer semelhança com a figura de Michael Jackson não é coincidência.



Em "Helen", Glover mostra a diferença de cultura entre os brancos e negros, e no mais recente, "FUBU", volta aos anos 1990 para abordar uma cultura consumista que não condiz com a realidade dos personagens.

Donald Glover/Gambino também faz referência a "Corra!", na série e no clipe. A obra-prima de Jordan Peele recebeu o prêmio de melhor roteiro original no Oscar de 2018 e vem ganhando cada vez mais espaço e reconhecimento, justamente por ser tão cru e sincero na sua proposta.

Já "Cara Gente Branca", que já tem segunda temporada disponível na Netflix, voltou mais forte e segura. Por meio de protagonistas que se vêm de forma diferente perante uma sociedade branca, o roteiro explora ódio disfarçado como liberdade de expressão.



Se existia dúvida, agora não resta mais. "Cara Gente Branca" é uma das melhores séries da Netflix, mas nem sequer a plataforma parece pensar dessa forma. Vai ver é por isso que "esconde" a produção e não investe na divulgação da mesma forma que faz com "13 Reasons Why" ou "Stranger Things". Depois, raridades como "The Get Down" são canceladas, e só resta a sensação de potencial mal aproveitado.