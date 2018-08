7 super-heroínas inspiradoras da DC

Nesta terça-feira (7), a emissora americana CW anunciou que a atriz Ruby Rose, conhecida por seu papel na série "Orange Is The New Black", viverá a super-heroína Batwoman. nos quadrinhos mais recentes, a personagem da DC foi apresentada como lésbica, assim como Ruby Rose.



No universo dos quadrinhos, é sempre importante ressaltar a presença feminina em fortes papéis de personagens que combatem o mal e apresentam habilidades nas lutas e artes marciais. Além da Mulher Maravilha, Supergirl e Mulher Gavião, existem outras super-heroínas da DC que também se destacam por suas super habilidades.



Separamos 7 heroínas que você precisa conhecer:





Ravena Foto: Reprodução



Filha do maligno demônio Trigon, a integrante dos Jovens Titãs utiliza os poderes herdados do pai para o bem. Mestre das artes místicas e da magia negra, a super-heroína apresenta grandes habilidades dentro do campo da telepatia, além de conseguir se teletransportar criando portais para outras dimensões e lançar maldições e encantamentos.



2. Vixen



Vixen Foto: Reprodução



A personagem foi a primeira super-heroína africana dentro do universo da DC Comics. Concentrando-se no poder de sua mente, ela é capaz de absorver e desenvolver as habilidades de qualquer criatura do mundo animal (inclusive, de vários animais ao mesmo tempo), como por exemplo super força, maior agilidade e sentidos aguçados.



3. Mera

Mera Foto: Reprodução



Engana-se quem pensa que a personagem é apenas a esposa do Aquaman. A também princesa de Xebel e rainha de Atlantis é uma poderosa feiticeira do universo aquático. Além de apresentar super força e velocidade, Mera é capaz de manipular a água da maneira que bem entender.



4. Katana



Katana Foto: Reprodução



A samurai da DC, que pode ser lembrada também por sua aparição em ‘Esquadrão Suicida’, é dona de habilidades impressionantes. Pois além de sua inteligência elevada, que lhe permite arquitetar boas estratégias, Katana também é mestre das artes marciais, destacando-se por sua força, agilidade e velocidade para golpear seus inimigos - além de utilizar uma espada que tira as almas dos atingidos.



5. Estelar



Estelar Foto: Reprodução



Ao lado de Ravena, Estelar também faz parte do time dos Jovens Titãs para combater qualquer ameaça ao planeta Terra. A super força é apenas uma das habilidades da princesa alienígena; que também consegue voar, disparar raios de energia de seus punhos e falar em qualquer língua.



6. Canário Negro



Canário Negro Foto: Reprodução



O que caracteriza e distingue a super-heroína de outras personagens é seu poderoso grito, o "Choro da Canário", que, além de ensurdecer seus oponentes, é capaz de atingir altas frequências, quebrar objetos e inclusive partir crânios.



7. Zatanna



Zatanna Foto: Reprodução



Zatanna é outra das heroínas da DC que apresenta capacidades místicas. Inspirada nos métodos utilizados por seu pai, a mágica é capaz de efetuar qualquer tipo de feitiço e encantamento por meio de palavras pronunciadas ao contrário; além de conseguir controlar todos os quatro elementos.