7 personagens marcantes de Monteiro Lobato

Editora Monteiro Lobato e da Companhia Editora Nacional. Apesar da maioria de seus trabalhos ser voltado para o público infantil, tendo grande destaque a famosa obra "Sítio do Pica Pau Amarelo", suas produções apresentavam um caráter bastante social e nacionalista, sendo utilizadas como um instrumento de luta contra o atraso cultural e a miséria do Brasil.

Narizinho

A menina do nariz arrebitado é uma das principais protagonistas do "Sítio do Pica Pau Amarelo", onde vive com Dona Benta e Tia Nastácia. Além de adorar inventar histórias (ou reinações) e comer jabuticabas, ela passa o tempo fazendo brincadeiras e travessuras ao lado de Emília e seu primo Pedrinho.



Pedrinho

O aventureiro primo de Narizinho e neto de Dona Benta vive na cidade grande, mas passa as férias no Sítio. Sempre carregando um estilingue como arma para suas aventuras, Pedrinho é um menino bastante corajoso, tendo medo apenas de marimbondos.



Dona Benta

Como não falar da dona do Sítio do Pica Pau Amarelo? A doce avó de Pedrinho e Narizinho, que também vive com Tia Nastácia, Tio Barnabé e os animais do sítio, se diverte acompanhando as aventuras dos netos, e tem uma grande paixão por livros.



Tia Nastácia

Famosa por seus quitutes na cozinha, como os deliciosos bolinhos, foi Tia Nastácia quem costurou Emília. É também uma grande contadora de histórias, principalmente as relacionadas ao folclore brasileiro.



Visconde de Sabugosa

Feito a partir de um sabugo de milho, o personagem tem como único pertence uma cartola. Cheio de sabedoria, que obteve a partir dos livros da estante de Dona Benta, sempre acompanha Pedrinho em suas aventuras.



Jeca Tatu

O personagem que faz parte do caráter social de Monteiro Lobato também merece destaque. O desleixado caipira, visto pelo povo como um alcóolotra e preguiçoso, está presente na obra "Urupês", e representa toda a miséria e o atraso econômico presentes no Brasil. Ele é, na realidade, uma vítima do descaso do governo.





