7 curiosidades sobre Amy Winehouse

No dia 23 de julho de 2011, a cantora britânica Amy Winehouse foi encontrada morta em sua casa, com apenas 27 anos, por conta de uma overdose. Apesar de ter tido uma carreira curta, a dona dos hits "Back in Black", "Rehab" e "Valerie" deixou sua marca no mundo da música com um estilo bastante característico, que misturava os estilos do R&B, jazz e soul, e seu visual pin-up.



E em homenagem à Amy, confira 7 curiosidades sobre a cantora:



1. Grande sucesso nas paradas



Amy Winehouse Back in Black Foto: Divulgação

Apesar de ter tido uma carreira curta e com apenas dois discos gravados, Amy Winehouse vendeu cerca de 40 milhões de cópias. Seu segundo álbum "Back in Black" (2006), alcançou o primeiro lugar nas paradas britânicas e ficou na sétima posição da Billboard.





2. Muitos prêmios



Amy Winehouse cantando Foto: Divulgação

Além das críticas positivas, "Back in Black" rendeu também cerca de 5 Grammys para Amy, levando os prêmios das categorias "Melhor Música do ano"; "Melhor gravação do ano", "Melhor Performance Vocal Pop Feminina", "Artista Revelação" e "Melhor Álbum Vocal Pop".



3. Exposição própria



Amy Winehouse exposição Foto: Divulgação

Em 2015, no aniversário de quatro anos de sua morte, a cantora ganhou uma exposição com objetos pessoais doados por seu irmão, Alex Winehouse. "Amy Winehouse: A Family Portrait", exibida pelo Contemporary Jewish Museum, em São Francisco mostrava pertences da cantora, como sua coleção de discos de vinil e vestidos usados ao longo de sua carreira.



4. Playlist da Amy



Durante uma visita pela exposição de Winehouse, você pode ouvir uma playlist com as 25 canções preferidas da cantora, escrita por ela mesma. Entre elas, estão 'Moonriver', música tema do filme "Bonequinha de Luxo"; 'Lady Marmelade', na voz de Patti Labelle; 'What a Wonderful World', de Louis Armstrong; 'Alive', do Pearl Jam e 'Self Esteem', da banda The Offspring.





5. Gosto literário



Livros Foto: Reprodução

"Amy Winehouse: A Family Portrait" apresenta também uma amostra de alguns dos livros preferidos da artista, que incluem os autores Charles Bukowski, Fiódor Dostoiévski e um livro sobre Alfred Hitchcock.



6. Pin-up até na pele



Betty Boop Foto: Reprodução

Uma das características marcantes sobre a fisionomia de Amy eram suas tatuagens. Ao todo, a cantora tinha um total de 10 em seu corpo. A primeira que fez, com apenas 15 anos, foi o desenho de uma pequena Betty Boop nas costas.



7. Homenagens em todos os tamanhos



Amy Winehouse lego Foto: Reprodução

Após sua morte, Winehouse ganhou inúmeras homenagens ao redor de todo o mundo. Entre elas, destacam-se sua estátua de cera no museu Madame Tussauds, em julho de 2008, e também sua versão em boneco Lego, integrando uma linha comemorativa de 30 anos da marca.